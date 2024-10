Inter-Juventus su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

GETTY

Ottobre è già uno dei mesi più importanti per la: dopo le prime settimane di rodaggio infatti le squadre iniziano ad andare a pieni giri, il tempo degli esperimenti è finito e si accelera, tra campionato e coppe. Lo sa bene lache è attesa da un tour de force con impegni attesissimi per i suoi tanti tifosi. Dopo il match casalingo con ladel 19 ottobre infatti i bianconeri difanno visita aiÈ una delle gare più importanti dell’anno:e compagni si misurano controe tutti gli altri freschi due stellati. Appuntamento alIl mondo del calcio italiano si ferma e si sintonizza ancora su NOW. Non solo Lazio e Inter, anche la gara successiva, quella contro ildel 30 ottobre, sarà su NOW. E non è finita perché solo qualche giorno dopo, il 9 novembre, si cala il poker con iltra granata e bianconeri.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Inter-Juventus in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Ma facciamo un passo alla volta.. Si tratta dell’ennesimo big match trasmesso da NOW che aveva inaugurato la stagione conA San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e tanti campioni in campo.

La Juventus si affida a Dusancome unica punta, supportato dal trio sulla trequarti composto daAssente inveceche, infortunatosi gravemente, salterà gran parte della stagione. Idee chiare anche per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Davanti, in mezzo al campo è in dubbioc'è il recuperatoSommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.Le gare si potranno seguire insu NOW che nella stagione 2024/25 avrà la possibilità di trasmettere. Rispetto allo scorso campionato si è concretizzata una situazione di pick migliorativi, grazie a cui NOW potrà trasmettere, in tre serate: la partita delle 20.45 del sabato, delle 18 della domenica e delle 20.45 del lunedì. Su NOW sono sbarcati anche 4 top match assoluti come il già citatodella terza giornata, la stessadella nona edella dodicesima, fino adella ventitreesima.

NOW metterà a disposizione del pubblico anche, con la copertura live dei pre e post partita, interviste ai protagonisti, inviati su tutti i campi, gli autorevoli commenti della grande squadra dei talent Sky Sport in studio, le videoanalisi allo Sky Sport Tech e gli highlights di tutte le 10 sfide di ogni giornata di Serie A. Potrai inoltre rimanere costantemente aggiornato contra le ultimissime notizie live e i servizi degli inviati dai campi di allenamento. Ampio spazio anche alle Produzioni Originali targate Sky Sport, con le grandi interviste e il racconto dei protagonisti dello sport.

Per seguire la Serie A su NOW sarà necessario sottoscrivereUna volta scaricatadi NOW su smart tv compatibile o su altri dispositivi come pc, smartphone e tablet, si potrà acquistare ilal quale accedere dopo aver creato un proprio account e inserito le proprie credenziali., con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.Con il Pass Sport di NOW, inoltre, potrai anche seguire lacon 185 partite su 203 della competizione in esclusiva streaming, tutta lain esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, lae lae tutte le gare diin esclusiva streaming, oltre al grande, con i tornei ATP e WTA, ATP Finals e Coppa Davis.