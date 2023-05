Sono passati 20 anni ma quando si pensa a Mohamedsi pensa a quell'occasione capitatagli alla fine della semifinale coldel 2003. Il giocatore della Sierra Leone la sbagliò, i rossoneri passarono il turno e vinsero la Champions League. Ora però c'è l'occasione perdi rifarsi. L'ex attaccante ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport.- "Quella parata dil'ho vista tante, tantissime volte, capita sempre che da qualche parte spunti quell’immagine. La foto dell’episodio è anche nello studio del mio vecchio agente Claudio Vigorelli, che era pure il procuratore di Abbiati… Mi ricordo, però, anche altro di quella sera:Ricordo soprattutto Marco: è stata la colonna in cui mi sono appoggiato in tutti quegli anni all’Inter”.- “Nella mia carriera metto insiemee, ovviamente, parto da quella semifinale: per ciò che rappresentava e per il gol sbagliato all’ultimo minuto, è. Ma aggiungo anche ildell’anno prima, lo scudetto perso all’Olimpico. Sono le due partite che sogno di rigiocare con la maglia dell’Inter.Evidentemente, non doveva accadere… Ringrazio comunque Dio della carriera che ho fatto”.- “Questa è la ‘’ del destino. L’Inter torna a giocarla dopo il 2003 ed ha una occasione grandissima diLa squadra di Inzaghi mi è piaciuta, col 2-0 ha dimostrato di essere forte e compatta, con grandi attaccanti. Però: forse bisognava fare un altro gol per stare tranquilli, ma sono ottimista. Bisogna ripetere la stessa partita di una settimana fa. Ed eliminando il Milan in una semifinale forse