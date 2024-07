Inter, Kamate brilla nelle amichevoli: diversi club di Serie A sulle sue tracce, il piano dei nerazzurri

In casaarrivano risposte confortanti dalle prime uscite stagionali. A brillare è stato senza dubbio Mehdi Taremi, il nuovo acquisto, ma tra le sorprese spicca senza dubbioIl laterale francese classe 2004, reduce da una super stagione con la Primavera di Chivu con, è partito titolare sia contro lache a Cesena contro il, fornendo risposte molto positive a Simone Inzaghi e alla dirigenza nerazzurro.Convocato ben 4 volte da Inzaghi in prima squadra nella passata stagione (contro il Benfica in Champions League, Fiorentina e Sassuolo in Serie A e Bologna in Coppa Italia), Kamate ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter giocare in prima squadra.

Al momento il club nerazzurro sta valutando l’ipotesi di cederlo, ma senza perdere il controllo. Le strade sono due: prestito secco o con diritto di riscatto e controriscatto.Non è un caso, infatti, che il suo nome sia finito sul taccuino di diversi club di Serie A, tra cui, che hanno sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.Schierato sull’out di destra, in questo avvio di ritiro ha già fatto vedere ottime così, lanciando segnali importanti al club nerazzurro, che ora valuta attentamente la scelta migliore per tenersi stretto il francese e far proseguire il percorso di crescita nel miglior modo possibile.