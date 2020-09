L'Inter si avvicina sempre più ad Arturo Vidal. Il centrocampista non è stato convocato da Koeman per l'amichevole di oggi tra il Barcellona e il Nastic, con l'olandese che ha disegnato un modulo che sembra far ulteriormente fuori il cileno: un 4-2-3-1 con Messi dietro a Griezmann, Dembele e Pedri sugli esterni. Nei mediani, invece, spazio a Busquets e Alena, in attesa di avere De Jong al meglio. Vidal ha le valigie in mano, l'Inter lo aspetta.