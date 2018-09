L'Inter non riavrà ad Appiano Gentile nè Mauro Icardi nè Lautaro Martinez. I due attaccanti si sono sottoposti ad accertamenti strumentali con la Nazionale argentina e gli esami hanno confermato un problema muscolare di lieve entità per entrambi. La coppia svolgerà allenamenti differenziati sotto la supervisione del kinesiologo Luis Garcia e non saranno rischiati nel corso della prima partita che l'Argentina disputerà.



ICARDI - Dopo aver saltato la partita contro il ​Bologna, Mauro Icardi ha accusato una contrattura al quadricipite della gamba destra. Nessuna lesione quindi e allenamento personalizzato da svolgere con la Seleccion.



LAUTARO - Anche per Lautaro Martinez non c'è lesione muscolare ma soltanto un affaticamento al polpaccio della gamba sinistra. Anche per lui lavoro differenziato e permanenza in Argentina.





#SelecciónMayor Los jugadores @MauroIcardi y Lautaro Martínez, ambos con molestias musculares, realizaron trabajos diferenciados. pic.twitter.com/yuPkJ4fKLe — Selección Argentina