. Parola di, l'icona del popolo nerazzurro suona la carica in un'intervista a Il Corriere della Sera: "Diciamo che il Milan è favorito, ma domenica fa visita alla fatal Verona quindi... Gli interisti devono continuare a sperare? Ce lo consente l’aritmetica, semplice. Poi è vero che il Milan ha anche un pareggio a disposizione, ma fra due turni affronterà l’Atalanta. Ci sarà da combattere, per tutti, anche per l’Inter che dopo l’Empoli incontrerà il Cagliari in lotta per non retrocedere".- "Si è visto nel derby di ritorno di Coppa Italia, 3-0. E poi anche in quello perso a febbraio avevamo mostrato un gioco migliore. Certo, ora non dipende più da noi, che possiamo solo gufacchiare".- "Per me è andato al di là delle aspettative. La squadra ha avuto un calo per sette partite ma è in corsa per il titolo, in finale di Coppa Italia e in Champions è uscita con il Liverpool vincendo ad Anfield. Rispetto all’anno scorso Inzaghi non ha Lukaku e Hakimi, ma ha avuto il pregio di far ruotare tutta la rosa".- "Facile, NB. Nicolò Barella, ha le mie stesse iniziali. Lui più fisico, io più veloce. Barella e Brozovic sono un centrocampo mica da ridere, sul podio in Europa".- "Ci furono dei contatti, nel 1994. Mi ero fatto male nel settembre precedente, a marzo rientrai in tempo per essere convocato per il Mondiale. Ero l’unico interista della spedizione di Sacchi, ma con il contratto in scadenza: era normale che mi guardassi attorno. Ma il Milan mi voleva mettere due guardie del corpo per tenermi d’occhio. Alla fine rinnovai il contratto con l’Inter".