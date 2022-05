Intervistato dal programma ¿Cómo te va? in Argentina l'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño, ha parlato del futuro del giocatore, delle scelte che dovrà fare in estate, confermando di non pensare al mercato e di essere felice all'Inter."Lautaro sta crescendo come calciatore, non dimentichiamo che stiamo parlando di un giocatore di 24 anni. Si sta già consolidando come uno degli attaccanti più importanti del panorama internazionale. Una nuova generazione di attaccanti sta arrivando nel mondo, è in atto il declino di diversi attaccanti sopra i 35 anni, come Ronaldo, Benzema e sta arrivando la generazione di ragazzi come Lautaro"."Lautaro è entusiasta di giocare con la Nazionale argentina, sono tutti con Messi e crediamo che questo sarà il Mondiale di Messi. Se Lautaro riuscirà a segnare tutti i gol possibili per portare questa gioia al paese, allora avrà fatto tutto il possibile. I giocatori argentini muoiono dalla voglia di venire in nazionale, lo hanno stampato nel fuoco. Lautaro ha questa idea, sta lavorando per raggiungere la vetta del Mondiale"."Lautaro è molto concentrato sul Mondiale, a volte la stampa pubblica cose su un possibile trasferimento, ma Lautaro pensa all'Inter, a dare gioia al popolo dell'Inter, a diventare campioni e poi a lavorare per il Mondiale. Non ci aspettiamo o non stiamo cercando un trasferimento, lui è all'Inter, è felice, la città è meravigliosa. Pensiamo all'Inter"."Lauti ci darà molta gioia nei prossimi anni, ovunque andrà sarà un intrattenitore. Viene da una super squadra come il Racing, ha sofferto, ora è felice e si è abituato al fatto che il calcio non è sempre lo stesso. Ora avrà successo ovunque".