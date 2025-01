Inter, la Fiorentina lavora per arrivare ad Arnautovic

L’Inter sta lavorando per tagliare quelli che la proprietà riconosce come costi ingiustificati. Dopo le uscite di Buchanan e Palacios, da Viale della Liberazione stanno provando a lavorare sull’uscita di un attaccante, uno tra Correa e Arnautovic, utilizzati con il contagocce da Inzaghi, ma profumatamente pagati per via dei loro contratti da Paperone. In virtù dei buoni contatti esistenti con il Monza, il direttore sportivo Piero Ausilio ha provato a piazzare il “Tucu” in Brianza, ma Galliani, alla ricerca di un’operazione meno onerosa ha immediatamente scartato l’ipotesi e rispedito al mittente la richiesta.

IDEA VIOLA - Da qualche giorno invece, la Fiorentina si sta muovendo sulle tracce di Marko Arnautovic, allacciando i rapporti con il fratello del calciatore. I viola hanno praticamente ceduto Ikone al Como e potrebbero chiudere presto per Kouame all’Empoli (a breve le visite mediche), di conseguenza, in Toscana sono alla ricerca di un centravanti esperto che possa valere da alternativa a Kean quando necessario. L’idea Arnautovic in casa Fiorentina è concreta ma al centravanti bisogna riconoscere lo stesso ingaggio che attualmente percepisce in nerazzurro, di poco superiore al milione e mezzo per i restanti sei mesi.

I DETTAGLI - Ovviamente l’Inter chiede che sia il club toscano a prendersi carico per intero dell’ingaggio. Arnautovic ci pensa, il calciatore austriaco era dell’idea di chiudere la stagione in nerazzurro per poi trovarsi una nuova sistemazione, nelle prossime ore capiremo se la Fiorentina si presenterà con gli argomenti giusti per l’Inter e per il calciatore. Da qualche giorno invece,, allacciando i rapporti con il fratello del calciatore. I viola hanno praticamente ceduto Ikone al Como e potrebbero chiudere presto per Kouame all’Empoli (a breve le visite mediche), di conseguenza. L’idea Arnautovic in casa Fiorentina è concreta ma al centravantdi poco superiore al milione e mezzo per i restanti sei mesi.- OvviamenteArnautovic ci pensa, il calciatore austriaco era dell’idea di chiudere la stagione in nerazzurro per poi trovarsi una nuova sistemazione, nelle prossime ore capiremo se la Fiorentina si presenterà con gli argomenti giusti per l’Inter e per il calciatore.