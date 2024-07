Inter, la parabola di Agoume: da colpo di Suning a un addio inevitabile. Quanto incassano i nerazzurri

AFP via Getty Images

Il precampionato ce l’ha fatto scoprire in una nuova veste, quella di difensore centrale, ma è. I dialoghi con il Siviglia sono molto avanzati, ormai siamo alla definizione degli ultimi dettagli e poi il centrocampista farà ritorno dove ha già giocato lo scorso anno a partire da gennaio e dove ha spinto personalmente per poter tornare. La trattativa è stata lunga, altri club si sono avvicinati al calciatore,Gli andalusi però sono alle prese con una situazione economica non florida e con le restrizioni imposte dal fair play finanziario, che tradotto significa pochi soldi da investire, motivo che ha dilatato i tempi della trattativa tra i due club.

Inter e Siviglia sono adesso vicine all’accordo perValutazione che in qualche modo racconta un po’ quella che è stata la parabola di questo calciatore in nerazzurro. Agoumé è arrivato all’Inter nel 2019, quando Suning aveva aperto a investimenti di grande valore verso i talenti da destinare al settore giovanile. In viale della Liberazione non ebbero dubbi, quel giovane del Sochaux,E infatti,, mandato poi a giocare in Primavera.

Le prime uscite con le giovanili non entusiasmarono ma c’era la sensazione che il calciatore giocasse un po’ con il freno a mano tirato, demotivato da un torneo che sentiva troppo al di sotto delle sue qualità. Insomma,Al momento della verità, però, ovvero quando l’Inter gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra in prima squadra, il giovane Lucien si mostrò ancora acerbo per certi livelli, avviando la girandola di prestiti che lo ha portato allo

Forse in Liga, Agoumé, ha trovato la sua dimensione, adesso che può anche contare su una maturità calcistica diversa. Ai tempi, uno dei più grandi equivoci fu proprio il ruolo: in molti pensavano che Agoumé fosse un play e invece in cabina di regia furono molte le lacune evidenziate. Forse più adatto in un centrocampo a due, Agoumé adesso è però cresciuto anche in personalità ed è pronto a ripartire dalla Spagna.