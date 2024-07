Milan, tegola Florenzi: torna in Italia dopo l'infortunio, servirà l'intervento chirurgico

Getty Images

Brutte notizie per, uscito malconcio dalla sfida amichevole tra Milan e Manchester City, andata in scena nella notte negli Stati Uniti. Il terzino rossonero, suo malgrado avvezzo a questo tipo di stop fisici, era uscito dal campo molto dolorante, zoppicando vistosamente e facendo intuire che si trattasse di qualcosa di non trascurabile. Ora, ecco gli esami a confermare le impressioni:In particolare, nel referto si parla di, che porterà a unin artroscopia. Il giocatore si opererà nei prossimi giorni, motivo per cui nelle prossime ore è già previsto il suo. Per il difensore milanista, si prospetta dunque un

Questo il comunicato diramato dal Milan: "Alessandro Florenzi e’ stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia.Nei prossimi giorni Alessandro tornerà in Italia per effettuare l’operazione".