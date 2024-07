L'si assicura il primo colpo di questa nuova finestra di mercato. Un colpo in prospettiva, che si attendeva da tempo e per il quale mancava solo l'ufficialità. Ora l'ufficialità è arrivata:è un nuovo giocatore dell'Inter, il suoTopalovic è un centrocampista dalle doti offensive che l'Inter preleva dalla formazione slovena del, con un investimento. Si tratta di un classegià titolare in prima squadra nell'ultima stagione al Domzale, capace di mettere a referto due presenze anche in campo europeo con 2 apparizioni nei preliminari di Conference League.

Vista la giovane età, lo slovenoe dunque non sarà subito a disposizione di mister Inzaghi. Il suo è un profilo da tenere in grande considerazione in prospettiva: non è da escludere che possa scalare rapidamente le gerarchie mettendo il becco in prima squadra in un futuro non troppo lontano.