Inter, l'ad Antonello: "Con Oaktree accelerata per lo stadio"

L'amministratore delegato dell'Interè intervenuto ai microfoni di Radio Serie A parlando del nuovo insediamento di Oaktree, dei nuovi obiettivi nerazzurri dopo la vittoria dello scudetto e della stagione appena conclusa.- "Il calcio non deve stare nei palazzi ma deve essere in mezzo alla gente., e proprio di questo parleremo nell'Assemblea di Lega di oggi".- "Si tratta di un’assemblea ordinaria, ma abbiamo sul tavolo parecchi temi fra cui i diritti televisivi internazionali; e

- "È stato un momento di cambiamento,che ha dato fiducia a me e al mio presidente Marotta, a cui faccio i complimenti".- "Dobbiamo concentrarci sui prossimi obiettivi a breve termine per la prossima stagione,. Progetti che avevamo già in mano, ma sui quali ora puntiamo a dare un’accelerata".- "La stagione si è conclusa con la conquista della seconda stella, qualcosa di storico che ha visto la grande partecipazione dei tifosi interisti.e provare a continuare a fare quello che siamo riusciti a raggiungere quest'anno".

- "Un sogno a livello sportivo è quello di migliorarsi,, dove il trionfo è sfumato nella finale di Istanbul. I sogni ci sono sempre, bisogna coltivarli senza dimenticare che però si deve anche rimanere concentrati sul campo".