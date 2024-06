AFP via Getty Images

Inter, ag. Inzaghi sul rinnovo: "Ci lavoreremo, è appena cambiata la proprietà"

Pasquale Guarro, inviato

19 minuti fa

1

Tullio Tinti, agente dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, ha incontrato la dirigenza dell'Inter nel pomeriggio: sul tavolo il rinnovo di contratto del tecnico, protagonista dello Scudetto della seconda stella. Al termine del meeting, Tinti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai media presenti, tra cui Calciomercato.com:



"Stiamo parlando... per me rimane fino al 2037, va bene 2037? (Ride, ndr). Stiamo parlando, c'è da lavorare. Ci sentiremo, è appena cambiata la proprietà e quindi dobbiamo valutare".



AUDERO - "Audero hanno un diritto di riscatto entro il 14 mi sembra, vediamo".



SCALVINI - "Scalvini l'infortunio non ci voleva, ma è talmente speciale che riesce a gestire anche queste cose nel migliore dei modi".



BASTONI - "Ha un contratto ancora di 4 anni, ha la maglia cucita addosso".