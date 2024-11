Inter, l'agente dei fratelli Esposito spinge per il Napoli: la situazione contrattuale di Pio, Sebastiano e Salvatore

L'inizio di stagione 2024/25 è stata sicuramente da incorniciare perche sta vedendo tutti e tre i propri figli, impegnati e protagonisti delle rispettive squadre fra Serie A e Serie B.(classe 2002) ha iniziato finalmente alla grande la sua nuova avventura con la maglia dell'Empoli con 3 gol e 2 assist in 9 partite giocate.(classe 2000) ha 3 gol e 6 assist all'attivo con lo Spezia in Serie B in 13 presenze e(il più piccolo classe 2005) è anche lui allo Spezia con cui ha segnato 6 gol in 11 partite. Insomma se Empoli e Spezia volano rispetto alle previsioni, c'è molto di questi tre ragazzi nelle rispettive prestazioni e inevitabilmente le sirene del mercato stanno risuonando per loro.

Non è un caso, infatti, che, diventato da poco l'agente (o procuratore) ufficiale di tutti e tre i talenti stabiesi (sono orgogliosamente orginari di Castellammare di Stabia) in diverse occasioni abbia iniziato a confermare diversi contatti avuti per loro. E in particolare con il Napoli dove, da quest'anno, il direttore sportivo è Giovanni Manna, storicamente attento ai giovani: "".

La situazione più semplice da descrivere è sicuramente quella di Salvatore Esposito. Il più grande dei tre fratelli non è più di proprietà dell'Inter fin dai tempi della fine del settore giovanile. Dopo la Primavera, infatti, i nerazzurri hanno scelto di perdere il controllo del suo cartellino che ora, dopo il primo riscatto della Spal e i successivi prestiti, è tutto di proprietà dello Spezia che lo ha pagato circa 4 milioni e che gli ha fatto firmare un contratto in scadenza 30 giugno 2027.Abbastanza semplice è in realtà anche la situazione legata a Francesco Pio Esposito. Una volta rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027 (lo stesso giorno di Valentin Carboni, altro classe 2005 ritenuto dall'Inter come un gioiellino), l'attaccante è stato prestato, per due volte allo Spezia dove sta crescendo e maturando. Il prestito di questa stagione è secco, ovvero non c'è alcuna clausola di riscatto e a fine stagione il giocatore tornerà a Milano e sarà ancora la società nerazzurra a gestire il suo futuro. In sostanza se il Napoli vorrà dovrà trattare con Ausilio e Marotta.

La situazione più complicata resta invece quella relativa a Sebastiano che ufficialmente è ancora di proprietà dell'Inter con cui ha unovvero al termine della prossima stagione. Al termine dell'attuale annata in, tuttavia, il club toscando ha la possibilità digarantito in caso di perdita del controllo del cartellino. In sostanza, se il Napoli volesse, potrebbe trattare direttamente con l'Empoli (e con lo Spezia per Salvatore) per riportare in campania i due terzi della famiglia Esposito. Solo su Pio c'è ancora l'Inter davanti a tutte.