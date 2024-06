Getty Images

Inter, l'annuncio dell'AD del Genoa: "Gudmundsson piace in Arabia!"

Marco Tripodi

30 minuti fa

1

Non non ci sono soltanto i grandi club di Serie A e d'Europa sulle tracce di Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese del Genoa, da mesi oggetto del desiderio soprattutto dell'Inter, è entrato nel mirino anche del campionato saudita.



A svelare l'interesse della K-League per il 27enne rossoblù, autoro di 20 gol nell'ultima stagione tra club e nazionale, è stato l'amministratore delegato del Genoa Andreas Blasquez in un'intervista concessa ai media arabi: "Siamo molto soddisfatti della nostra prima stagione in Serie A. In campo abbiamo ottenuto ottimi risultati e giocato un calcio molto attraente - ha affermato il dirigente spagnolo riferendosi al rendimento del Grifone prima di concentrarsi su Gudmundsson - Albert ha mostrato la sua abilità e ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti di questo campionato, quindi non sorprende che alcuni dei più grandi club in Europa e in Arabia Saudita siano interessati a lui".



Un nuovo clamoroso scenario potrebbe dunque aprirsi a margine di una delle trattative più chiacchierate del momento qualora l'interesse del calcio degli sceicchi per l'ex attaccante del PSV dovesse rivelarsi davvero concreto.