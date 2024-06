Genoa, Vitinha è in città: pronto l'accordo a titolo definitivo

AFP via Getty Images

Ma, a differenza di quanto avvenuto a gennaio, ora l'accordo tra il club rossoblù e l'attaccante portoghese non sarà più temporaneo bensì definitivo.Il 24enne lusitano è tornato ieri sera in città proprio per finalizzare l'accordo di massima che dovrebbe legarlo al Grifone per le prossime quattro stagioni.Nei giorni scorsi il Genoa aveva a sua volta raggiunto, ormai ex proprietaria del cartellino del giocatore, per l'acquisto del ragazzo a fronte di unIl medesimo accordo prevede inoltre che il Marsiglia possa in futuro esercitare ilsul ragazzo versando però nelle casse rossoblù quasi 40 milioni di euro.

Nell'estate 2022 i francesi acquistarono l'attaccante lusitano dal Braga per 32 milioni di euro per poi cederlo in prestito con diritto di riscatto al Genoa un anno e mezzo più tardi. Ora quel prestito si è trasformato in trasferimento definitivo ma a cifre inferiori rispetto ai 25 milioni previsti a gennaio e con modalità diverse.