Inter-Las Palmas LIVE dalle 19.30

Inter via Getty Images

Il pre campionato dell'Inter continua tra amichevoli e trattative di mercato. Il 17 agosto i nerazzurri debutteranno in campionato a Marassi contro il Genoa,. Per i nerazzurri è la terza amichevole dopo quelle con Lugano e Pergolettese, vinte rispettivamente 3-2 e 2-1; l'uomo-copertina dell'estate nerazzurra finora è il nuovo acqusto Medhi Taremi, che ha segnato tre gol nelle due gare.- Il Las Palmas sta preparando la prossima stagione in Liga, dopo il 15° posto dell'anno scorso condiviso con il Maiorca: una salvezza raggiunta per una manciata di punti, il cammino in Coppa del Re si è interrotto al terzo turno., i volti nuovi più importanti arrivati dal mercato sono arrivati l'esterno d'attaccoin prestito dal Siviglia, il portierepreso dal Nec Nijmegen, l'attaccantearrivato a zero dal Getafe e il centrocampista scozzesepreso a zero dallo Sheffield.