Inter, Calhanoglu e Lautaro non partono per Londra

AFP via Getty Images

L’obiettivo è quello di riuscire a portare più o meno tutti i calciatori sullo stesso livello di atletizzazione per l, i cui tempi di recupero previsti dal giorno del suo infortunio (2 agosto, durante Pisa Inter) prevedevano una quindicina di giorni di stop.che invece punta la partita contro l’Atalanta, l’ultima prima della sosta.

Prima dell’esordio in campionato, gli uomini di Inzaghi termineranno il precampionato con l’amichevole di. Il turco sta smaltendo qualche carico di lavoro, mentre l’argentino è arrivato in Pinetina solo da pochi giorni e la sua attuale condizione fisica lo esporrebbe a qualche rischio di troppo. Calhanoglu e Lautaro si fermeranno dunque a lavoro a Milano, in via del tutto precauzionale.