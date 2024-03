Inter, Lautaro e Thuram vogliono l'Olimpiade: le date, il club può opporsi

Thu-La calante. Spremuti dalla scorsa estate, i due attaccanti titolari dell'Inter sono arrivati sfiniti in questo finale di stagione. Il problema rischia di amplificarsi in vista della prossima annata. Infatti, oltre alla nuova formula della Champions League allargata, dal 15 giugno al 13 luglio 2025 ci sarà la prima edizione del nuovo Mondiale per club negli Stati Uniti.



NAZIONALI - Senza dimenticare che Marcus Thuram sarà impegnato a Euro 2024 (dal 14 giugno al 14 luglio), Lautaro Martinez in Copa America (dal 20 giugno al 14 luglio 2024). E non finisce qui. Entrambi i calciatori hanno dato ai rispettivi ct Thierry Henry e Javier Mascherano la propria disponibilità a partecipare all'Olimpiade, in programma la prossima estate dal 24 luglio al 10 agosto in Francia. Una settimana prima dell'inizio del campionato di Serie A, al via il 17 agosto.



PIANO INTER - All'Olimpiade giocano le nazionali Under 23, che possono convocare tre fuoriquota come nel caso di Thuram e Lautaro. Da regolamento l'Inter potrebbe non concederli alle rispettive nazionali, visto che le Olimpiadi non rientrano nelle date Fifa. Tuttavia, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri vogliono prima parlarne con i diretti interessati per cercare di trovare una soluzione di buon senso.