Olimpiadi 2024, calcio: squadre qualificate, date e regolamento sui calciatori partecipanti

Comincia a prendere contorni davvero concreti il tabellone del torneo di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dal 24 luglio al 9 agosto le squadre maschili incroceranno i tacchetti per contendersi l'oro, che non potrà essere difeso dal Brasile campione in carica. Queste tempistiche avranno un impatto importante sull'inizio di stagione 2024/2025, dunque sarà fondamentale per i club, italiani ed esteri, parlare con gli atleti per prendere la decisione migliore sulla partecipazione o meno dei tre fuoriquota, over 23, previsti dal regolamento. Gli altri componenti delle 16 rose partecipanti, infatti, non potranno partecipare se non saranno al massimo nel 23esimo anno di età.



DOVE SI GIOCA E DOVE VEDERLO - Non solo a Parigi: il torneo di calcio di Parigi 2024 si giocherà dal 24/07 al 9/08 negli stadi di Bordeaux, Lione, Nizza, Marsiglia, Nantes e Saint-Etienne con finale a Parigi appunto, al Parco dei Principi. La Rai, come consuetudine, detiene i diritti per l'Italia, dunque le partite verranno distribuite tra i tre canali principali, Uno, Due, Tre, Rai Sport e la piattaforma streaming Rai Play.



LE SQUADRE PARTECIPANTI



AFC (Asia) : da definire - Coppa d'Asia AFC U-23 che si terrà da aprile a maggio 2024 (3 squadre qualificate)

CAF (Africa) : Egitto, Mali, Marocco

CONMEBOL (America del Sud) : Argentina, Paraguay

CONCACAF (America Centrale e Nord) : Repubblica Dominicana, USA

OFC (Oceania) : Nuova Zelanda

UEFA (Europa) : Francia (ospite), Israele, Spagna, Ucraina

Playoff AFC-CAF : Da definire contro Guinea



Tutti i giocatori di queste nazionalità sono convocabili, ma i club di appartenenza possono decidere di rifiutare il consenso, non trattandosi di manifestazione FIFA o UEFA: Lautaro, Thuram, Nico Gonzalez, Pulisic, Theo Hernandez, Nico Gonzalez e molti altri dovranno valutare con le loro squadre in caso di chiamata.



I GIRONI



Gruppo A: Francia, Stati Uniti, vincitrice spareggi intercontinentali AFC/CAF, Nuova Zelanda

Gruppo B: Argentina, Marocco, qualificazioni Coppa d'Asia U23 3, Ucraina

Gruppo C: qualificazioni Coppa d'Asia U23 2, Spagna, Egitto, Repubblica Dominicana

Gruppo D: U23 Qualificazione Coppa d'Asia 1, Paraguay, Mali, Israele



IL CALENDARIO



Programma del girone A



Mercoledì 24 luglio

Da definire – Nuova Zelanda, ore 11:00 (Nizza)

Francia-USA ore 15:00 (Marsiglia)



Sabato 27 luglio

Nuova Zelanda vs USA, ore 13:00 (Marsiglia)

Francia – Da definire, ore 15:00 (Nizza)



Martedì 30 luglio

Nuova Zelanda-Francia, ore 13:00 (Marsiglia)

USA – Da definire, ore 13:00 (Saint-Etienne)



Programma del girone B



Mercoledì 24 luglio

Argentina-Marocco, ore 9:00 (Saint-Etienne)

Da definire – Ucraina, ore 13:00 (Lione)



Sabato 27 luglio

Argentina-da definire, ore 9:00 (Lione)

Ucraina-Marocco, ore 11:00 (Saint-Etienne)



Martedì 30 luglio

Ucraina-Argentina, ore 11:00 (Lione)

Marocco – Da definire, ore 11:00 (Nizza)



Programma del girone C



Mercoledì 24 luglio

Da definire – Spagna, ore 9:00 (Parigi)

Egitto-Repubblica Dominicana, ore 11:00 (Nantes)



Sabato 27 luglio

Repubblica Dominicana-Spagna, ore 9:00 (Bordeaux)

Da definire – Egitto, ore 11:00 (Nantes)



Martedì 30 luglio

Repubblica Dominicana - Da definire, ore 9:00 (Parigi)

Spagna-Egitto, ore 9:00 (Bordeaux)



Calendario del girone D



Mercoledì 24 luglio

Da definire – Paraguay, ore 13:00 (Bordeaux)

Mali-Israele, ore 15:00 (Parigi)



Sabato 27 luglio

Israele-Paraguay, ore 13:00 (Parigi)

Da definire – Mali, ore 15:00 (Bordeaux)



Martedì 30 luglio

Paraguay-Mali, ore 15:00 (Parigi)

Israele – Da definire, ore 15:00 (Nantes)



Turni a eliminazione diretta



Quarti di finale

Quarti di finale 2: venerdì 2 agosto: vincente del Gruppo B - seconda classificata del Gruppo A, 9:00 (Parigi)

Quarti di finale 4: venerdì 2 agosto: vincente del Gruppo D - seconda classificata del Gruppo C, 11:00 (Lione)

Quarti di finale 3: venerdì 2 agosto : Vincitrice del Gruppo C – Seconda classificata del Gruppo D, 13:00 (Marsiglia)

Quarti di finale 1: venerdì 2 agosto: Vincitrice del Gruppo A – Seconda classificata del Gruppo B, 15:00 (Bordeaux)



Semifinali

Lunedì 5 agosto: Vincente Quarti di finale 1 vs Vincitrice Quarti di finale 3, 12:00 (Marsiglia)

Lunedì 5 agosto: Vincitrice Quarti di finale 2 vs Vincitrice Quarti di finale 4, 15:00 (Lione)



Partita per la medaglia di bronzo

giovedì 8 agosto, 11 (Nantes)



Partita per la medaglia d'oro

venerdì 9 agosto, 12:00 (Parigi)