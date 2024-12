Inter, Lautaro è tornato? Barella gli lancia un salvagente ed emerge il vero merito di Inzaghi

. Un bel problema, visto che il “Toro” non ha mai vissuto bene le lunghe astinenze. Il gol è ossigeno,. Lo stesso Lautaro ci ha provato, lo ha fatto nel tentativo di alleggerirsi da certe pressioni che deve portarsi dietro soprattutto dopo aver firmato quel rinnovo da dieci milioni a stagione:Falso,in alcuni casi addirittura malissimo. Come, per esempio, quando prima di riuscire a sbloccarsi, a due metri dalla linea di porta ha colpito di testa, quasi in tuffo, mandando la palla sopra la traversa. Tutti increduli, Inzaghi il primo a reagire: “, gli ha urlato il tecnico dalla panchina. Ma quando Lautaro ne ha sbagliato un altro, questa volta su assist di Mkhitaryan, lo stesso Inzaghi si è spazientito prendendo a calci una bottiglietta d’acqua.

Lautaro stava per annegare in un’altra prestazione orribile, prima cheA quel punto era questione di vita o morte e l’argentino, che di carattere ne ha, si è aggrappato con tutta la sua forza al ciambellone che lo ha riportato su: piattone davanti al portiere e partita in cassaforte con il 2-0., il contributo alla squadra è stato insufficiente, non ha tenuto un pallone e prima di segnare quel gol ne aveva sbagliati due, di cui uno veramente incredibile. Sì è sbloccato e questo è un dato importante, ma quest’anno

L’argentino ha sicuramente preso una bella boccata d’ossigeno ma prima di sbilanciarsi sarà necessario continuare a osservarlo sul terreno di gioco per capire se, al di là del gol, tornerà a riempire le sue prestazioni di giocate utili e determinanti. Se saprà aiutare, come ha sempre fatto.. E lui è uno che ha bisogno anche di sentirsi trascinatore per accrescere la propria autostima.E per fortuna, dell’Inter e di Lautaro, quello nerazzurro è un gruppo sano e rigenerativo.