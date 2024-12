Inter, le pagelle di CM: Lautaro mette un piede fuori dall'incubo, Barella decisivo

Getty Images

Sceglie perfettamente il tempo nell’uscita bassa su Piccoli e risolve parecchi problemi all’Inter.Dal fondo arrivano cross pericolosi ma li legge tutti, sfiorandoli, deviandoli, respingendoli: c’è sempre e giganteggia a centro area.La pulizia di certe letture e di certe uscite ricordano un suo connazionale, Ruud Krol. Elegante, essenziale, chirurgico. Wieteska para il suo colpo di testa e causa il calcio di rigore che Calhanoglu trasforma nello 0-3.Pura giocata di carambola, attende che lo spiovente di Barella scenda sulla sua testa e con il collo spinge il pallone verso il secondo palo. D’astuzia e precisione.

: Meno arrembante del solito, non riesce mai a sfondare e con uno stop impreciso spreca quella che potrebbe essere una buona occasione.Con il popolo sardo ha un conto aperto, gioca come intimidito, frenando quelli che sono i suoi soliti istinti e ne finisce depotenziato. Poi il guizzo, gira di prima verso centro area e trova la testa di Bastoni per quello che di fatto è l’assist per l’1-0. La sua prestazione cresce di tono e al 70’ impreziosisce ulteriormente la sua prestazione facendo sbloccare anche Lautaro con il secondo assist della serata.: Entra a partita decisa e si limita a gestire qualche pallone con la sua consueta tranquillità)

Finta su Augello, progressione e cross al bacio per Lautaro, che solo davanti alla porta sbaglia un gol facile facile. Vede e serve con un’altra pennellata anche Dumfries a centro area, ma l’olandese si incarta sul controllo e consente a Mina il recupero. Si presenta dagli undici metri e spiazza Scuffet per lo 0-3 che chiude definitivamente i conti.Buona l’occasione che gli capita a porta sguarnita, con Scuffet che non è ancora rientrato e Thuram che gli serve l’assist per consentirgli di calciare comodamente, ma l’armeno conclude malissimo e spreca tutto. Non vive la sua serata migliore, soffre un po’ la fisicità di Adopo.

Una conclusione sballata con il mancino e qualche cross poco preciso spedito verso centro area. Dietro non soffre niente, ma qualitativamente ha vissuto serate migliori.Si dispone sulla sinistra al posto di Dimarco, fa il suo nei minuti che Inzaghi gli concede.Gli bastano tre minuti per impensierire Scuffet con un bellissimo destro da fuori area. Poi sparisce un po’ dalla partita e non riesce più a pungere.Cos’è, uno scherzo? Quando a zero metri dalla linea di porta, l’argentino si piega per colpire di testa e spedisce il pallone sopra la traversa, c’è chi non crede ai propri occhi. Allora ci prova Mkhitaryan a farlo sbloccare, mandandolo in profondità, ma l’argentino fallisce anche il diagonale e allora ti aspetti che alla curva appaia davvero lo striscione di “Scherzi a Parte”. E invece alla terza grande occasione l’incubo finisce, si avventa sul cross di Barella e con il piattone la appoggia in rete. Un gol fatto e due sbagliati, prestazione scialba. Poco per la sufficienza, nonostante il gol, che però è un inizio.

Primo tempo in cui accetta anche qualche rischio. Poi l’Inter rientra con un’altra convinzione dagli spogliatoi e domina la seconda frazione segnando tre gol.