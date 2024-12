Inzaghi: "Vincere la Champions? Siamo l'Inter, giusto dichiarare gli obiettivi. A Lautaro pesava il gol che mancava"

Getty Images

, allenatore, ha parlato a Dazn al termine della gara vinta per 3-0 contro il Cagliari, la quinta consecutiva in campionato e che ha riportato i nerazzurri, momentaneamente, al primo posto in attesa delle partite di Atalanta e Lazio."Tanti gol nei primi 15' dei secondi tempi? A fine primo tempo abbiamo fatto i complimenti alla squadra. Non era semplice venire qui a Cagliari e fare risultato, loro venivano da 3 sconfitte consecutive non meritate. Sapevamo che ci trovavamo di fronte a una squadra ferita ma viva. Abbiamo sbagliato nel primo tempo qualche rifinitura, ma avevamo comunque avuto occasioni.

"Si chiude un 2024 entusiasmante. La vittoria della seconda stella ci unirà per sempre coi nostri tifosi e con la nostra dirigenza. Ora dobbiamo andare in Arabia per la Supercoppa sapendo che sono 3 anni che la vinciamo e che troveremo delle squadre che vorranno fare come l'Inter""Innanzitutto c'è tantissima disponibilità dei calciatori e ho con me uno staff che mi aiuta tantissimo. Proviamo tantissimo queste situazioni e poi ho dei calciatori come Calhanoglu, Dimarco e Asllani che li calciano molto bene. Però continuo a dire che l'organizzazione dà tanto nel calcio"

"Non ha giocato sempre, in campionato ha giocato tanto tranne una partita, ma in Champions e Coppa Italia è rimasto fuori. Lui vorrebbe giocare sempre è ovvio. Se l'ho visto più sciolto dopo il gol? Certo, gli pesava il gol che mancava è ovvio, anche se non ne parlava più di tanto. Gli abbiamo detto che ha una squadra che lavora per lui e per farlo segnare e abbiamo ribadito che Lautaro Martinez non sarà mai un problema, ma una soluzione per l'Inter"- "Vincere la Champions? Sappiamo che siamo all'Inter, abbiamo degli obiettivi ed è giusto dichiararli. Gennaio e febbraio saranno ancora più impegnativi perché si gioca ancora di più. Serve la disponibilità di tutti, chi per 90, chi per 30, chi per 12 minuti"