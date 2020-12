A margine della sfida di campionato contro il Verona, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Sky.



“Partita importante che chiude l'anno, pensiamo a noi stessi e facciamo come abbiamo fatto finora. Il verona è una squadra dura. Poter giocare per il vertice ci da motivazione, affrontiamo una squadra che gioca con intensità, dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Se mi manca il gol? Si, mi manca perché sono attaccante ma io faccio tutto per la squadra, quando devo correre corro e quando devo fare assist faccio assist. Il gol non puoi sempre trovarlo ma mi manca”.