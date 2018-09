La presentazione è di quelle importanti: alla prima da titolare al Meazza, Lautaro Martinez si prende la prima gioia e regala ai tanti tifosi la consapevolezza di poter contare su un centravanti dalle indubbie qualità, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La notte del Toro è il primo capitolo di una favola che l’Inter aspettava di leggere. Il popolo nerazzurro voleva finalmente vedere il vero Lautaro Martinez, lui ha risposto alla prima occasione, con un’incornata da vero Toro. Una perfetta girata di testa tra due giganti. Lui che è alto solo 1,74 e si è infilato tra Andreolli (1,87) e Klavan (1,86) battendo Cragno. Primo gol italiano al primo tentativo con la maglia nerazzurra addosso. Poi ecco l’esultanza con le corna del toro e le mani che tirano su la maglia all’altezza delle spalle come a dire «eccovi qui il vero Lautaro». Un record? Forse. Di certo, però, il gol è una liberazione per l’argentino, che ha fatto la voce grossa per tutta l’estate e poi si è ritrovato ai margini per colpa di un fastidioso problema al polpaccio sinistro, addirittura con il fantasma di Gabigol rievocato dai tifosi più pessimisti”.