Inter, Lautaro si sblocca e si lascia andare: "FINALMENTE"

si è sbloccato dopo 56 giorni: il capitano dell'è tornato al gol siglando il momentaneo 0-2 nella trasferta di Cagliari e ha lasciato andare l'esultanza dopo che nel primo tempo si era divorato un gol facile facile di testa da pochi passi."Non ha giocato sempre, in campionato ha giocato tanto tranne una partita, ma in Champions e Coppa Italia è rimasto fuori. Lui vorrebbe giocare sempre, è ovvio.Gli abbiamo detto che ha una squadra che lavora per lui e per farlo segnare e abbiamo ribadito che Lautaro Martinez non sarà mai un problema, ma una soluzione per l'Inter", il commento del tecnico Simonea Dazn dopo il fischio finale.

Il 3-0 ottenuto a Cagliari chiude una grande annata per l'Inter, e il Toro di Bahia Blanca ci ha tenuto a sottolinearlo con questo post sul proprio profilo Instagram: