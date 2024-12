Inter, Bastoni: "Dopo la Juve c'è stato uno switch mentale. Non è stato il punto più basso, ma dovevamo cambiare"

Getty Images

Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha commentato a Dazn la vittoria per 3-0 ottenuta in trasferta contro il Cagliari e in cui il suo gol ha sbloccato il risultato con un colpo di testa piuttosto fortunato."Il gol? Non ho neanche guardato la porta, volevo metterla in mezzo e mi è andata bene stavolta""Sapevamo di poter avere difficoltà, il Cagliari è molto fisico e gioca molto sui duelli e sulle palle lunghe: se non hai la loro cattiveria ti mettono in difficoltà. Nel primo tempo hanno tenuto il ritmo ma il mister ci ha detto che non avrebbero potuto tenere così: è stato importante trovare il gol che ha sbloccato la partita".

"Abbiamo fatto un grande step a livello di maturità: anche col Como eravamo 0-0, non abbiamo avuto fretta e perso le distanze, questo è importante""Se è tornata l'Inter dell'anno scorso? Io penso che ci sia stato un switch contro la Juve: non abbiamo toccato il punto più basso ma dovevamo cambiare qualcosa. Forse non c'era la voglia di portare a casa le partite dell'anno scorso: abbiamo fatto un grande step, abbiamo capito dove migliorare per tenere alto il livello"."Atalanta e Napoli stanno facendo un grande campionato, dobbiamo stare concentrati perché vorranno sfruttare ogni nostro passo falso".