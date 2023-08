Il mercato dell'Inter non si ferma a Carlos Augusto e Marko Arnautovic. La dirigenza nerazzurra sta infatti ora raccogliendo idee e fondi per sferrare gli ultimi colpi: un difensore e un attaccante, qualora riuscisse a piazzare Correa. Fondi che devono arrivare necessariamente da altre cessioni secondarie, ossia di giocatori che non rientrano nei piani di Inzaghi e possono essere utili alle casse.



IN USCITA - Il primo di questo elenco è Valentino Lazaro. Proprio in queste ore infatti si sono riallacciati i contatti tra il club milanese e il Torino, la squadra in cui l'esterno ha disputato, in prestito, l'ultima stagione. I granata avevano provato a imbastire lo scambio Singo-Soppy con l'Atalanta ma il rifiuto di quest'ultimo ha fatto tramontare l'affare e l'esterno del Toro si sta per accasare al Monaco. A Juric quindi serve ancora un'ala e la prima idea è stata quella di riportare Lazaro, reduce da una buona annata. A 27 anni, Valentino è arrivato all'ultimo anno di un contratto quinquennale con i nerazzurri che l'avevano pagato 22 milioni più bonus ma l'hanno fatto giocare 11 volte in gare ufficiali. A bilancio l'austriaco è a 4,2 milioni di euro, una cifra simile a quella che l'Inter potrebbe chiedere ora per farlo partire, stavolta a titolo definitivo. Il Torino aveva un'opzione per il riscatto da sei milioni di euro, non l'ha esercitata ma continua a seguirlo.

- Lazaro si è presentato al raduno ad Appiano Gentile, come ormai fa da quattro anni. Poi però in queste stagioni, tra un prestito e l'altro, ha cercato fortuna a. Il suo obiettivo era provare a convincere Inzaghi a tenerlo in rosa. L'allenatore lo ha pure utilizzato ampiamente durante la tournèe in Giappone ma l'arrivo digli ha sbarrato le porte e, nemmeno l'assist al bacio pernell'ultima gara con, cambierà il suo destino.Dopo non averlo riscattato - avrebbe potuto farlo entro il 16 giugno - ora il Toro torna a pensarci.