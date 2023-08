all'Inter non è mai stata tanto in bilico quando adesso. I nerazzurri stanno aspettando una risposta da parte del giocatore e soprattutto del padre, la figura che ha frenato la trattativa fino a bloccarla da giorni e, forse, a farla saltare definitivamente:- Una situazione simile di quella che qualche anno fa aveva coinvolto il centrocampista con doppio passaporto serbo e tedesco: cresciuto nell'Hertha Berlino, nell'estate 2021 arrivò in Italia dopo sette presenze in Bundesliga con il Lipsia di Nagelsmann;che spetterà al Lipsia in caso di cessione al'Inter. Era stato il giocatore a scegliere l'Italia rifiutando altre soluzioni, ma prima dei bianconeri c'era un altro club di Serie A che si era fatto avanti e l'aveva praticamente chiuso. O quasi.- Nell'estate 2021grazie a un gol di Bocalon al 93' nel ritorno della finale playoff contro il Cittadella. Tra i vari obiettivi per rinforzare la rosa c'era proprio Lazar Samardzic: contatti a distanza con il padre, lui i Germania e i dirigenti in Italia, e trattativa con il Lipsia; di settimana in settimana le parti si avvicinano e si va avanti con ottimismo e fiducia. Finché si riesce a trovare la quadra giusta per chiudere l'operazione:rivela Samardzic senior. L'Udinese. I dirigenti del Venezia sono increduli. Non tanto per il blitz dei bianconeri che li hanno superati al traguardo, non è la prima né sa l'ultima volta che nel mercato succedono situazioni del genere, ma più che altro perché avrebbe potuto avvertirli prima, a distanza, senza farli andare fino in Germania. A distanza di anni la storia si ripete: cambia il club, ma i protagonisti dall'altra parte sono gli stessi. Samardzic-Inter è ancora in stand by, basta un sì del padre per chiuderla.