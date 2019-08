Valentino Lazaro, esterno dell'Inter, ha parlato ai media austriaci del suo approdo in nerazzurro: ''Voglio vincere titoli a Milano. Gli allenatori che ho avuto hanno sempre puntato su di me e anche Conte vive per le vittorie dei trofei. Sta nascendo qualcosa di speciale e c'è grande ottimismo in vista dell'inizio della stagione. Qui ho già imparato tante cose dal punto di vista tattico ed è fantastico lavorare con un allenatore come Conte".



OBIETTIVI - "Vogliamo partire subito con il piede giusto e rimanere in corsa per la vittoria del campionato il più a lungo possibile: essere in vetta alla fine è il nostro sogno ma la Juve è favorita, visto che ha vinto otto scudetti consecutivi".



LECCE - "Come sarà la prima? Difficile dirlo. Nell'ultima amichevole abbiamo giocato tutti per 45 minuti ma in allenamento ho la sensazione di poter partire dal 1' anche se non so se resterò in campo per l'intera gara".



LUKAKU - "È un ragazzo eccezionale che ti fa ridere molto. Può fare molto bene e sa quali sono i suoi obiettivi".