Inter-Udinese, le pagelle di CM: Bisseck, esperimento riuscito. Buchanan non spicca mai, male Lucca

Martinez 6,5: Mai impegnato fino al 90’, quando si esibisce in una grande parata su Touré



Darmian 6: Da braccetto di destra, senza mai andare in sofferenza.



(Dal 43’ s.t. Aidoo: s.v.)



Bisseck 6,5: Era un esperimento ed è riuscito alla grande, dopo qualche incertezza iniziale, il tedesco ha comandato la difesa e bloccato sul nascere le iniziative di Lucca.



Bastoni 6,5: Come al solito da suo piede partono giocate che possono stappare il match.



(Dal 18’ s.t. Dumfries 6: Giusto il tempo



Buchanan 5,5: Prova a mettersi in mostra ma non gli riesce mai una giocata e forse è lui l’unica nota stonata della serata, anche se l’applicazione in fase difensiva è stata apprezzabile.

(Dal 29’ s.t. Palacios 6: Quindici minuti per iniziare a prendere confidenza).Frattesi 6,5: Pochi inserimenti dei suoi ma più sostanza in mezzo al campo.Asllani 7: Con una verticalizzazione chirurgica trova lo scatto di Arnautovic in profondità ma l’austriaco tentenna e si lascia recuperare. Inzaghi lo sprona dalla panchina a muovere più velocemente il pallone, arriva alla conclusione dai 25 metri ma calcia altro. Scalda il destro e da calcio d’angolo trova una traiettoria insidiosa che si insacca direttamente al secondo palo.

(Dal 18’ s.t. Calhanoglu 6: Entra al posto dell’ammonito Asllani e bada al sodo, giocate semplici e di prima).

Zielinski 6,5: L’eleganza delle sue finte di corpo non può passare inosservata mai. Ha sempre tempo e spazio per giocarla come vuole.Carlos 6,5: Vede il corridoio e ci si infila con prepotenza, calcia al volo ma trova la contrapposizione del portiere. Se la cava benissimo anche quando abbassato da terzo, non perde mai occasioni per prendere iniziative.Taremi 6: Intercetta il retro passaggio errato dell’avversario, aspetta il taglio di Arnautovic e con freddezza lo manda alla conclusione per l’1-0 interista. Da bomber, invece, continua a trovare difficoltà: si invola verso la porta avversaria e a tu per tu con il portiere avversario colpisce il palo. Porta stregata.

Arnautovic 7: L’occasione giusta gliela procura subito Asllani, è bravo a scattare sul filo del fuorigioco ma poi si perde. Si fa perdonare alla mezz’ora quando taglia la difesa bianconera e di sinistro incrocia sul secondo palo per il vantaggio nerazzurro. Bello anche l’assist per Carlos Augusto(Dal 18’ s.t. Lautaro 6: Un tiro parato dal portiere avversario e l’assist che manda Taremi a tu per tu col portiere avversario).S. Inzaghi 7: Passa il turno con la squadra B, senza mai soffrire contro l’Udinese.Piana: Il calcio d’angolo di Asllani è insidioso ma forse potrebbe fare di più. Incolpevole sul gol di Arnautovic.

Kabasele 5,5: Si immola sulla conclusione di Arnautovic e respinge con il braccio ma per l’arbitro è attaccato al corpo e non punibile. Sua la brutta uscita che porta al palo di Taremi.Bijol 5: Vede il movimento di Arnautovic ma si addormenta e spiana la strada verso il gol al centravanti austriaco.(Dal 1’ s.t. Abankwah 6: Sulla destra, con buona gamba e personalità. Trova anche una bella conclusione che esce di poco).Tourè 5,5: Una tale struttura fisica non può che legarlo un po’. Va a folate, nel finale arriva alla conclusione e costringe Martinez al grande intervento.

Modesto 5,5: Benino solo l’approccio, poi sparisce.Atta 6: Profilo molto interessante, per struttura fisica e caratura tecnica. Esce in pressione sul braccetto nerazzurro, riesce a ragionare anche sotto pressing).(Dal 30’ s.t. Zemura: s.v.)Karlstron 6: Fisicamente regge l’urto li in mezzo.Ekkelenkamp: Dopo appena 2’ di gioco trova il destro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Martinez. Alla mezz’ora commette un errore gravissimo consegnando il pallone a Taremi e regalando all’Inter il contropiede dell’1-0.((Dal 25’ s.t. Brenner:

Kamara 5,5: Mai un affondo.Sanchez 6: Con leadership a tutto campo, sempre con quel suo modo unico di riuscire a vedere in anticipo i tagli del compagno. Arrivava da un lungo stop, è stato un buon rientro.(Dal 1’ s.t. Bravo: Mai in partita).Lucca 5,5: Quakche scontro fisico con Bisseck e nient’altro.

(Dal 30’ s.t. Pizarro: s.v.)





Runjaic 5: Affronte un’Inter rivoluzionata ma non riesce mai a metterla in difficoltà.