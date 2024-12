Inter, elongazione per Barella: l'esito degli esami

alla fine si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio subito nel corso della gara vinta per 6-0 contro la Lazio e in cui è stato fra i protagonisti assoluti anche con un gran gol. Il centrocampista sardo era però stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla coscia destra subito nel corso del secondo tempo. Dopo aver rimandato i test clinici nella giornata di martedì, date le sensazioni positive dell'immediato day after, alla fine Barella non riuscendo ad allenarsi ha scelto di effettuarli nella mattinata di oggi e questi hanno confermatoNicolò Barella si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.L'infortunio quindi c'è anche se non è serio. I tempi di recupero per questo genere di stop, solitamente,, ma molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore nel percorso giorno dopo giorno. Oggi non prenderà parte come già annunciato alla gara controe valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e, salvo sorprese, non prenderà parte alla gara da ex contro ilin programma lunedì 23 dicembre alle 20.45. Il rientro in campo potrebbe quindi slittare al 28 dicembre nella sua Sardegna quando l'Inter affronterà ilin trasferta alle 18.