Inter, le pagelle di CM: Lautaro si inceppa ancora. Ma “Rambo” Dumfries spacca porta e partita

Respira profondo quando si ritrova Scalvini a un metro dalla linea e ingoia senza problemi il colpo di testa centrale dell’avversario. A un minuto dalla fine indossa il mantello da supereroe per murare prima Djimsiti e poi Lookman lì di fronte a lui.Non concede praticamente niente al malcapitato di turno, a destra come a sinistra, l’attenzione è massima e la prestazione offerta è di grande livello.L’Atalanta gioca senza punte di riferimento ma lui è bravo a non perdere mai la bussola.

Una sua brutta respinta di testa mette Scalvini davanti alla linea di porta ma l’atalantino non si fa trovare pronto e Sommer salva tutto. Difensivamente è la solita diga, avrebbe l’occasione di fornire un assist a Lautaro ma tarda la giocata e alla fine sceglie per la conclusione personale, respinta in corner.Il salvataggio sulla linea poi è reso vano dal fuorigioco di De Ketelaere, ma lui entra sempre con l’atteggiamento giusto contro qualsiasi avversario).Lautaro lo serve in area con un colpo di tacco ma al momento della conclusione, davanti a Carnesecchi, il suo corpo e quello di Ruggeri si incastrano. Per Chiffi non è niente e una potenziale grande occasione muore così. Si fa perdonare coordinandosi in area da centravanti, in acrobazia, per segnare il gol del vantaggio. Decide di incorniciare la sua serata spaccando la porta con una conclusione di piatto da fuori area.

Con Scalvini appiccicato addosso non riesce quasi mai ad illuminare la scena ma a fine primo tempo trova una giocata geniale in profondità per Lautaro, anche se l’azione termina con un niente di fatto. Fatica e soffre per tutta la partita.Lì in mezzo è sempre il padrone del gioco.Fa il suo senza andare in frenesia, nonostante entri in un momento molto particolare della partita).Lo scarico di Lautaro è intelligente e l’armeno colpisce a botta sicura, trovando però Zappacosta tra pallone ed esultanza. Tatticamente disciplinato, quando sale il ritmo e la palla scotta, il professore sale in cattedra.

Si danna l’anima anche per i suoi compagni, mette in porta Lautaro ma l’argentino spara a salve.Neanche il tempo di battere che già scatta sulla fascia per creare la prima grande occasione, ma prima Lautaro e poi Mkhitaryan fanno cilecca. Lavora bene su tutto il fronte d’attacco, dettando la profondità e dando sostegno alla manovra. Esce per un problema fisico.Tocca pochissimi palloni, a volte gioca come se la questione non lo riguardasse. Gli capita la grande chance per fare gol, salta Ederson e potrebbe calciare, ma la passa al centro per Lautaro. Inspiegabile per un centravanti fermo a un gol in stagione).

Ormai sembra una maledizione, sbaglia l’impossibile davanti alla porta e dopo un suo errore clamoroso l’Atalanta trova anche il gol, poi annullato per un fuorigioco millimetrico. I suoi compagni lo mettono continuamente nelle condizioni di fare gol, ma niente da fare, si inceppa ancora.Le occasioni create nel primo tempo neanche si contano, imbriglia l’Atalanta concedendo alla squadra di Gasperini il minimo indispensabile e vola in finale.