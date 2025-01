AFP via Getty Images

Inter, Marotta: "La Supercoppa in Arabia è una valorizzazione del made in Italy"

42 minuti fa

Il presidente e CEO Sport nerazzurro Giuseppe Marotta ha capeggiato la delegazione dell'Inter nella visita all'ambasciata italiana a Riyad, sede della final four della Supercoppa Italiana: "A nome personale e della società che rappresento, formulo all'ambasciatore i ringraziamenti per l'ospitalità; eravamo qui anche l'anno scorso, quindi è come essere in famiglia".



VALORIZZAZIONE - "Lo sport ha una valenza importante nel rappresentare il patrimonio italiano, il fatto di essere qua è una valorizzazione del made in Italy. Siamo molto orgogliosi di farlo attraverso questo torneo che sta migliorando sempre di più, entrando sempre di più nelle famiglie italiane attraverso la collaborazione con Mediaset. Spero sia uno spot vincente, uno spettacolo interessante, che possa rafforzare ancora di più il legame con questo Paese sensibile allo sport. Rappresenta il futuro di quello che può essere una valorizzazione del nostro patrimonio".