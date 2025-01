GETTY

si sfidano a Riyad, in Arabia Saudita, nella prima semifinale dellaedizione 2024-25. La squadra vincitrice dello Scudetto nel 2023-24,, affronta la finalista della Coppa Italia 2023-24,, con l'obiettivo di raggiungere la finale, in programma lunedì 6, contro la vincente della seconda semifinale, che si giocherà domani sera fra. Per quanto riguarda ifra Inter e Atalanta, non c'è storia: sei vittorie su sei per l'Inter negli ultimi sei incontri, gli ultimi due con il risultato di 4-0.italiana, mentre l'Atalanta non ha mai conquistato questo trofeo. Oggi tutti in campo alle 20,

Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Zaniolo. Allenatore: Gian Piero Gasperini.: Canale 5, ore 20