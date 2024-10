Inter, de Vrij: "Con la Juventus dipende da noi. Nelle ultime tre partite..."

Getty Images

, difensore dell'Inter che, parla ai microfoni di DAZN prima del derby d'Italia di San Siro contro la Juventus: "Abbiamo tantissima voglia, è una grande partita davanti ai nostri tifosi. Vogliamo fare un'ottima prestazione. Come l'abbiamo preparata? È chiaro che stanno facendo un'ottima fase difensiva, lavorano bene come squadra e si vede dai gol subiti. Noi sappiamo qual è la nostra forza, cercheremo di farle male"."E tra gli attaccanti migliori, si muove bene in area: basta mezza occasione, e fa un lavoro di sponda. Bisogna lavorare bene come squadra".

Poi, a Sky: "Nelle ultime partite abbiamo trovato più equlibrio. Questa sera dipende da noi".INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro.A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi.Allenatore: Simone Inzaghi.JUVENTUS (4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 27 Cambiaso, 15 Kalulu, 6 Danilo, 32 Cabal; 5 Locatelli, 16 McKennie; 22 Weah, 21 Fagioli, 7 Conceicao; 9 Vlahovic.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 10 Yildiz, 17 Adzic, 19 K. Thuram, 37 Savona, 40 Rouhi, 51 Mbangula.Allenatore: Thiago Motta.