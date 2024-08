Entrambe in cerca di un riscatto dopo la prima giornata di campionato,rappresenta la seconda giornata della Serie A 2024/25 sia per i nerazzurri diche per i giallorossi di. Oggi, sabato 24 agosto 2024 a partire dalle 20.45 a San Siro e in diretta su Now i 3 punti in causa ci diranno chi ha superato i rispettivi pari col Genoa e pesante ko con l'Atalanta. Arbitra Di Marco, assistito da Preti e Moukhtar, con Fourneau quarto uomo. In sala VAR Abisso e Meraviglia(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Fontanarosa.Allenatore: Inzaghi.(4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic.A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Tete Morente, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Coulibaly, Marchwinski, Pierotti.Allenatore: Gotti.Arbitro: Di Marco