Inter-Lecce su Now: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

rappresenta la seconda uscita in campionato di nerazzurri e giallorossi. Si giocae il match sarà disponibile su. Dopo l’avvio in casa del, i campioni d’Italia inaugurano il Meazza per la prima casalinga della. Freschi vincitori dello Scudetto, gli uomini di Simonevogliono ripetersi ma quest’anno la concorrenza si è rinforzata e ogni partita del massimo campionato presenterà ostacoli, fin da questa, valevole per il secondo turno, contro il. I pugliesi hanno confermato Lucae, come nelle scorse stagioni, hanno come obiettivo quello di una salvezza sempre più tranquilla.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Inter-Lecce in diretta su NOW GUARDA SU NOW Ha cambiato poco l’Inter, dopo un campionato dominato. Sono arrivatima il nucleo della squadra è rimasto intatto. Confermarsi in Italia e affermarsi nella nuova Champions League, visibile anch’essa sucon 185 partite su 203 in esclusiva streaming, questi gli obiettivi dei nerazzurri capitanati da. L’argentino sarà sempre al centro dell’attacco, insieme a. Conferme anche per, due centrocampisti chiave nelle sorti della formazione milanese. Nel Lecce, addio amentre Corvino ha scommesso suche prenderà proprio il posto del difensore croato passato alla Fiorentina.

Inter-Lecce sarà trasmessa, oltre all’opzione Dazn anche su NOW, la piattaforma on demand che trasmette, le tre sfide delle quali Sky detiene i diritti in co-esclusiva con DAZN.Per la seconda giornata della Serie A Enilive 2024/2025, le partite visibili su NOW sono(sabato 24 agosto alle ore 20.45),(sabato 24 agosto alle ore 18.30) e(domenica 25 agosto alle ore 20.45). Abbonandosi al primo mese, si potrà usufruire anche dei primi big match comein programma domenica 1° settembre alle 20.45.

Su NOW sarà disponibile un totale didal valore nettamente più elevato rispetto alla passata stagione, grazie a una situazione di pick migliorativi. La piattaforma trasmetteràdel torneo, 4 top match (alla terza giornata,alla nona,alla dodicesima ealla ventitreesima) in tre serate di calcio italiano, ovvero la partita delle 20.45 del sabato, delle 18 della domenica e delle 20.45 del lunedì che saranno coperte alla maniera di Sky Sport, con ampia copertura pre e post partita, interviste ai protagonisti, inviati sul campo e commenti dei talent Sky Sport in studio. In più da non dimenticare la costante informazione e gli aggiornamenti live di Sky Sport 24 e gli highlights di tutte le partite di Serie A.

Per entrare nella famiglia di Now occorre scaricaresu una smart tv o su qualsiasi dispositivo mobile, come computer, tablet e smartphone, scegliere il pacchetto, registrarsi, creando il proprio account, e infine scegliere tra i due piani di abbonamento. Ill primo costaper i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. Dopodiché, salvo disattivazione, l'offerta si rinnoverà automaticamente di mese in mese a 24,99 euro mensili. Il secondo ha un costo die si rinnova tacitamente ogni mese salvo disattivazione.