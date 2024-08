Inter-Lecce: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(sabato 24 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è valida per laTornano a San Siro i campioni d’Italia in carica che debuttano in casa dopo il pareggio di Marassi con il Genoa e ospitano i pugliesi, reduci da un brutto poker casalingo accusato dall’Atalanta. Arbitra Di Marco, assistito da Preti e Moukhtar, con Fourneau quarto uomo. In sala VAR Abisso e MeravigliaPartita: Inter-LecceData: sabato 24 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Sky, Dazn.

Streaming: NOW, Dazn.Inter-Lecce verrà trasmessa in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). In streaming sarà disponibile su NOW attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. Il match sarà anche sull’app di DAZN con telecronaca affidata a Edoardo Testoni e commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Cambi in vista per Inzaghi che potrebbe concedere riposo dall’inizio a Lautaro Martinez. Scalpita Taremi pronto a debuttare dal primo minuto a San Siro, al suo fianco Thuram. Novità anche sulla fascia destra: Dumfries potrebbe scalzare Darmian, Pavard favorito su Bisseck. Nel Lecce rinnovata la fiducia alla punta Krstovic, al suo fianco potrebbe invece non esserci Morente che ha deluso contro l’Atalanta. Rafia ancora in vantaggio su Marchwinski.: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Simone Inzaghi.

Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.