, 36 anni, rampollo di uno dei più importanti clan 'ndranghetisti di Milano.in macchina fuori dalla palestra Testudo a Cernusco sul Naviglio, 49 anni, (ex?)- Il Corriere della Sera in edicola oggi riporta le parole pronunciate ai carabinieri del nucleo investigativo di via della Moscova (guidati dal colonnello Antonio Coppola e coordinati dal pm Paolo Storari e Sara Ombra) da Beretta durante l'interrogatorio successivo all'operazione per estrargli dal fianco sinistro il proiettile che l'ha colpito all'anca:

- Conda qualche giorno in una fondina ascellare. È lui a sfoderarla nell'incandescente faccia a faccia, Beretta ha con sé anche un coltello a serramanico.e in particolare sull'arma, una pistola Beretta 98 calibro 9 con matricola abrasa, rinvenuta tra il sedile della macchina e la schiena della vittima, senza colpo in canna e senza caricatore, rintracciato sull'asfalto qualche metro più in là.

- Una volta in auto le immagini delle telecamere mostrano laHa le gambe che sporgono dalla portiera del lato guidatore. Il braccio sinistro è alzato dietro la testa. Indossa pantaloncini e maglietta blu, sneakers bianche e un borsello a tracolla Louis Vuitton. Il corpo è in una pozza di sangue, il volto imbrattato, la gola squarciata da una coltellata. Il fendente al collo non è l'unico: la lama lo ha raggiunto almeno sette volte, di cui cinque al petto.

- In serataResta da capire cosa sia davvero avvenuto in auto. E cioè, se Beretta sia rimasto. In entrambi i casi, lo stesso Beretta (o qualcun altro) avrebbe poi manomesso l'arma nel tentativo di allontanare i sospetti.

- Il motivo delle ostilità sarebbe stataa Pioltello.