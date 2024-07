Getty Images

Inter, l'infortunio di Buchanan riapre il mercato., presto un confronto con Inzaghi. Ecco cosa emerge su Cuadrado

Pasquale Guarro

49 minuti fa

Dal ritiro del Canada sono arrivate pessime notizie, Tajon Buchanan si è procurato una frattura della tibia in allenamento e per lui si parla di almeno 5 mesi di stop. Una rutta notizia per il ragazzo e una tegola per l'Inter, che adesso nel gioco delle coppie si trova con un uomo in meno su cui contare. Ecco perché nel frattempo sui social i tifosi si sono già scatenati nel tentativo di indovinare un possibile sostituto da individuare sul mercato, tra le tante ipotesi spicca soprattutto un clamoroso ritorno di Cuadrado.



NO A CUADRADO - Si tratta però solo di una ipotesi fantasiosa, per adesso i nerazzurri non hanno ancora pensato a un nome e nei prossimi giorni si confronteranno con Simone Inzaghi per capire se e come intervenire. Il nome di Cuadrado sembra però da escludere a priori, l'esterno colombiano non offre le dovute garanzie e l'Inter, che lo ha anche salutato con un messaggio sui social, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.