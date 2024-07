AFP via Getty Images

Inter, pessime notizie dal Canada: frattura alla tibia per Buchanan, i tempi di recupero

Redazione CM

un' ora fa

L'Inter perde, per lungo tempo, Tajon Buchanan: l'esterno arrivato a gennaio dal Club Brugge, impegnato in Copa America con la maglia del Canada, qualificato ai quarti di finale come secondo classificato del gruppo A dietro l'Argentina, non disputerà nè la prossima gara contro il Venezuela (che vale le semifinali) nè il resto della competizione a causa di un brutto infortunio rimediato in allenamento: frattura della tibia. Si rischia di arrivare a 4-5 mesi di stop forzato per il canadese.



IL PRECEDENTE COMUNICATO - "Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Saranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni". Le sensazioni erano negative già a partire da questo comunicato ufficiale da parte della compagine nordamericana. Sensazioni confermate dagli esami sostenuti e dal pessimo esito successivamente riscontrato.