Inter-Lipsia con calcio d'inizio alle ore 21 al Giuseppe Meazza in San Siro è valevole per la quinta giornata della nuova super Champions League. I nerazzurri arrivano con 10 punti in classifica e i tedeschi sono invece fermi a zero. Per questo la gara è fondamentale e c'è pressione sulla squadra arbtirale.



LA DESIGNAZIONE - A dirigere l'incontro è il portoghese Joao Pinheiro, assistito dai connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia con Joao Goncalves quarto uomo, Tiago Martins e lo spagnolo Alejandro Hernandez al Var.



Giallo per Pavard, che legge male l'uscita e trattiene Openda lanciato in verticale e in solitaria. Il Lipsia protesta, voleva l'espulsione, ma l'arbitro ha ribadito che l'attaccante belga non stava andando verso la porta e quindi non c'erano gli estremi per il rosso per dogso