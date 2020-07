Intervenuto ai microfoni di Sky, l'attaccante dell'Inter, Lukaku, spiega come i nerazzurri pensino al secondo posto per poi proiettarsi verso l'Europa League.



“Dobbiamo concludere il campionato piazzandoci più in alto possibile anche se giochiamo per vincere. Adesso abbiamo due partite contro due grandi squadre e vedremo a che punto saremo anche in relazione all’Europa League”.