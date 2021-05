Maksimovic è in scadenza di contratto a giugno. Si era parlato di un interessamento da parte dell'Inter, ma secondo la Gazzetta dello Sport il difensore serbo non ha ancora accettato altre offerte e spera che si possa riaprire la trattativa col Napoli per poter ancora restare. Pure in questo caso conterà il pensiero di Spalletti, anche se sulla politica degli ingaggi il club non farà deroghe.