Inter, Marotta: "Faremo un mercato giovane, ma con 11 talenti non si vince. L'esperienza conta nello spogliatoio"

Il presidente, Beppeha concesso una lunga intervista a Sky realizzata nell'ambito del documentario "L'anno dell'Inter". Il dirigente nerazzurro ha spiegato la strategia che, in accordo con Oaktree, metterà in atto per costruire una rosa competitiva.- "Intanto devo ringraziare la proprietà che mi ha dato fiducia da subito, una maggiore responsabilità avendomi nominato presidente di una società come l'Inter. E' qualcosa di straordinario per la mia carriera, sempre guardando a un'Inter che sia vincente e piena di buoni risultati. Col nuoro ruolo non è cambiato molto, se non la dedizione e l'impegno che sono ancora maggiori. Nel mio cammino ho vissuto esperienze di tanti presidenti e modelli di gestione di club. Mi sono adattato, ho tratto tantissimo dai miei presidenti, che mi hanno arricchito".

- "Se hai 11 talenti non vinci in nessuna competizione, bisogna mixare giovani e meno giovani. Noi abbiamo trovato un equilibrio, sapete che il più vecchio è Acerbi che ha 36 anni. L'esperienza non la si mette in pratica solo in campo ma anche nello spogliatoio. La squadra ha entrambe le componenti: il dinamismo del giovane e la saggezza del meno giovane".- "Nella prossima stagione garantiremo la massima competitività attraverso giocatori meno vecchi di quelli di oggi, ma che rappresentino anche qualità, professionalità e patrimonio".

- "Zoccolo duro italiano è fondamentale credo che i risultati lo dimostrino. In Italia il campionato è unico, da nessun'altra parte c'è questa pressione. Gli italiani sanno cosa vuol dire andare a Empoli, Cagliari o a Lecce e trovare difficoltà. Poi è un orgoglio mettere a disposizione della Nazionale i nostri giocatori".