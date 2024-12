Inter, Marotta: "Inchiesta Ultras? Ringrazio la Magistratura e le forze dell'ordine. Garantiamo trasparenza"

Redazione Calciomercato

Il presidente, Beppeha concesso una lunga intervista a Sky realizzata nell'ambito del documentario "L'anno dell'Inter" realizzato per ripercorrere il 2024 del club interista e quindi anche del suo dirigente di spicco. Fra i tanti temi trattati anche quello dell'inchiesta "Doppia Curva", messa in atto dalla Procura della Repubblica di Milano e che ha di fatto azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan portando all'arresto di 17 persone (l'inchiesta è ancora in corso) con l'accusa di associazione a delinquere e tanti altri capi d'accusa.

"Intanto l'inchiesta è in corso e non posso che esprimere gratitudine alla magistratura e alle forze dell'ordine per quello che stiamo facendo. Noi ci siamo messi a disposizione e stiamo collaborando al fine di debellare questo fenomeno straordinario in negativo. Sono attività criminali e non c'entrano con lo sport. Nella mia storia ho vissuto anche decenni in passato in cui c'era una violenza fisica all'interno o all'esterno dello stadio, ma era nell'ottica di quello che si può dire un fenomeno di calcio. Oggi la situazione è difficile da debellare per una società e quindi ringrazio la magistratura e le forze dell'ordine, noi stiamo collaborando per garantire trasparenza"

"È difficile contrastare un tipo di violenza quando è consumata da tante persone, credo che sia un fatto culturale. Si deve lavorare fin dalle elementari spiegando che il gioco del calcio è un gioco. Oggi manca la cultura della sconfitta, bisogna saper perdere. Non ci sono dei giudici che alla fine della partita devono esprimere un verdetto".