Marotta: "L'Inter in Europa è tornata dove le compete. Finale Champions? Garantiamoci l'occasione, poi vincerla..."

Il presidente, Beppeha concesso una lunga intervista a Sky realizzata nell'ambito del documentario "L'anno dell'Inter". Importante il passaggio relativo alla competitività in Europa che la società nerazzurra è tornata ad avere in questi anni con un obiettivo ben chiaro fissato davanti a sé: la- "Devo dire che a livello Europeo l'Inter è ritornata a essere una delle protagoniste più autorevoli. Nel senso che la storia e il palmares di questa società ci dice che i trofei vinti sono tanti, quindi siamo tornati nel palcoscenico più consono alla storia. In questo momento, con la nuova proprietà, stiamo dando continuità a questa situazione".

- "Finali perse in Champions con Inter e Juve? Credo che bisogna sempre garantire l'occasione di essere lì, dopodiché si vince o si perde. Noi dobbiamo perseguire di essere lì al momento giusto, è un atto non di arroganza, ma di ambizione sportiva. Nello sport bisogna esser ambiziosi altrimenti non si vince. Quando alcuni miei colleghi dicono 'bisogna arrivare tra le prime 4', io non sono molto d'accordo. Bisogna avere la sfacciataggine anche di avere obiettivi utopistici, credere in questo".