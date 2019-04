Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Inter-Atalanta. "Non possiamo parlare di match-point, siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato, mancano otto partite e quindi 24 punti a disposizione".



ICARDI - "Oggi è un giocatore dell'Inter e deve giocare nel migliore dei modi, fermiamoci qui. Per il futuro c'è tempo, valutiamo il presente. Che uomo è Icardi dall'interno rispetto a come lo vedevo dall'esterno? Ha 26 anni, è giovane, sicuramente deve crescere e fare esperienza come tutti, anche io ho fatto tanti errori che non rifarei a quell'età. L'esperienza è una componente fondamentale per un calciatore. Ha delle grandi qualità e deve metterle al servizio della sua squadra che è l'Inter. Che tipo di reazione mi aspetto da San Siro? Nessuna, penso che la gente capisca prima di tutto bisogna mettere l'Inter".