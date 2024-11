Inter, Marotta: "La Champions League è una palestra per noi. Mercato di gennaio? Ecco come ci muoveremo"

Getty Images

Il presidente, Giuseppe, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della gara dei nerazzurri contro, valevole per il quarto turno della prima fase di Champions League. Queste le sue parole.Qui affronti sempre avversari di altissimo livello e serve l’approccio mentale giusto, ogni calciatore deve avere. Giocando queste partite, acquisisci col tempo la mentalità giusta. Siamo in continua crescita quindi affrontiamo questa gara sapendo che questi sono gli aspetti più importanti da gestire".

"Napoli? Sarà una partita importante, oggi in campo ci saranno 11 giocatori che non è detto che siano gli stessi che giocheranno col Napoli. Quella, come questa, sarà una partita difficile, da affrontare con un approccio importante"."Oaktree? L’intelligenza delle proprietà è di dareal management della gestione operativa. Hanno grande, ci danno. Hanno voglia di misurarsi con le grandi d’Europa, lo stiamo facendo sempre tenendo ben presente i parametri ​economico-finanziari e anche tecnici prestabiliti e il concetto di. Mercato di? Abbiamo una squadra equilibrata tra giovani e meno giovani, non abbiamo esigenze particolari. Non credo che faremo operazioni, ma saremo vigili se dovesse spuntare qualche opportunità, qualche giovane giocatore che potrebbe interessarci":

Ad Amazon Prime Video, poi, ha aggiunto."Un'Inter in Champions e una in campionato? No,. Lo fa con onore, sono competizioni di grande qualità. Bisogna gestire questa situazione di stress agonistico e l'allenatore lo sta facendo. Con questa formula èbisogna sempre andare in campo per ottenere il massimo. La differenza reti avrà un ruolo importante"."Da una parte orgoglio, perché significa che. Sottolineo che, siamo contenti di averlo con noi. E da quello che so anche lui. Abbiamo un grande rapporto, siamo molto orgogliosi di lui".